Выбран знаменосец сборной России на церемонии закрытия II Европейских игр

Стрелок Сергей Каменский станет знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Европейских игр 2019 года в Минске (Беларусь).
«Знаменосцем сборной России будет Сергей Каменский, двукратный чемпион Европейских игр в Минске и призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро», — цитирует ТАСС главу российской делегации Андрея Конокотина.
На ЕИ-2019 Каменский выиграл две золотые медали (стрельба из малокалиберной винтовки с 50 м из трёх положений и стрельба из пневматической винтовки с 10 м в миксте) и одну серебряную награду (стрельба из пневматической винтовки с 10 м).
Напомним, сборная России досрочно заняла первое место в медальном зачёте II Европейских игр. В активе российской команды 39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых наград. Второй идёт сборная Беларуси (22-14-25), но она уже не сможет опередить Россию.
Церемония закрытия II Европейских игр в Минске пройдёт сегодня, 30 июня.
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