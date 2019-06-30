Велогонщица Дронова выиграла бронзу в индивидуальной гонке на ЕИ-2019 в Минске

Российская велогонщица Тамара Дронова стала третьей в индивидуальной гонке на II Европейских играх в Минске (Беларусь). Результат спортсменки — 3 минуты 34,371 секунды.

Победу одержала Татьяна Шаракова из Беларуси (3.32,045). Серебряная медаль в активе итальянки Марте Кавалли (3.37,489).

Ранее сборная России досрочно заняла первое место в медальном зачёте II Европейских игр. В активе российской команды 39 золотых, 20 серебряных и 36 бронзовых наград. Второй идёт сборная Беларуси (23-14-25), но она уже не сможет опередить Россию.

Церемония закрытия II Европейских игр в Минске пройдёт сегодня, 30 июня.

Первые Европейские игры прошли в 2015 году в Баку. Тогда сборная России выиграла медальный зачёт соревнований, завоевав 79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых наград.