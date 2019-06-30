Гимнаст Белявский выиграл золото в упражнении на коне на II Европейских играх
Российский гимнаст Давид Белявский завоевал золотую награду в упражнении на коне на Европейских играх, которые проходят в Минске (Беларусь).
27-летний спортсмен набрал 15,033 балла. Второе место занял украинец Олег Верняев (14,900), третье — представитель Беларуси Андрей Лиховицкий (14,566).
Ранее Белявский победил в личном многоборье на Играх в Минске.
Напомним, сборная России досрочно заняла первое место в медальном зачёте II Европейских игр. В активе российской команды 40 золотых, 21 серебряная и 36 бронзовых наград.
В Минске соревнования прошли в 15 видах спорта, в которых разыграли 200 комплектов медалей. Церемония закрытия II Европейских игр пройдёт сегодня, 30 июня. В Беларусь уже прибыл президент России Владимир Путин.
Сборная России досрочно выиграла медальный зачёт Европейских игр — 2019 в Минске
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