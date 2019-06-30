Дронова: будучи максималистом, хотела показать на ЕИ более высокий результат

Российская велогонщица Тамара Дронова, ставшая третьей в индивидуальной гонке на II Европейских играх в Минске (Беларусь), заявила, что стремилась показать более высокий результат.

«Думала, что борьба за бронзу будет до последних метров, но я оказалась сильнее. Хотя, будучи максималистом, хотела показать более высокий результат. В первый раз участвую в Европейских играх, и мне очень понравилось. Не зря говорят, что они уступают только Олимпийским играм», — цитирует Дронову «Команда России».

Напомним, сборная России досрочно заняла первое место в медальном зачёте II Европейских игр. В активе российской команды 40 золотых, 21 серебряная и 36 бронзовых наград.

В Минске соревнования прошли в 15 видах спорта, в которых разыграли 200 комплектов медалей. Церемония закрытия II Европейских игр пройдёт сегодня, 30 июня. В Беларусь уже прибыл президент России Владимир Путин.