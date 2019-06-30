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Российский борец Головин одолел грузина Надарейшвили в схватке за бронзу ЕИ-2019

Российский борец Головин одолел грузина Надарейшвили в схватке за бронзу ЕИ-2019
Другие / Европейские игры 2019 0

В Минске (Беларусь) продолжается девятый соревновательный день II Европейских игр. Россиянин Александр Головин принёс сборной России очередную медаль. В схватке за бронзовую награду турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг он оказался сильнее представителя Грузии Реваза Надарейшвили со счётом 5:1.

Обладателем ещё одной бронзы стал Феликс Балдауф из Норвегии, одолевший борца из Турции Дженка Илдема – 6:1. В финальном поединке хозяин соревнований белорус Александр Грабовик не сумел ничего противопоставить Артуру Алексаняну из Армении, уступив со счётом 0:5.

Сборная России продолжает уверенно лидировать в общекомандном медальном зачёте, одержав в нём досрочную победу. В активе российской команды 98 медалей (40 золотых, 21 серебряная и 37 бронзовых).

II Европейские игры в Минске завершатся сегодня, 30 июня.

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