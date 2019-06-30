Трубникова — первая в упражнениях с обручем на ЧР по художественной гимнастике

На чемпионате России по художественной гимнастике, который проходит в Москве, Дарья Трубникова выиграла золотую медаль в упражнениях с обручем. Её результат – 22,900 балла.

Второй стала Мария Победушкина (21,600). Призовую тройку замкнула Анастасия Гузенкова (21,100).

В субботу, 29 июня, трёхкратная чемпионка мира Арина Аверина стала чемпионкой России по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье, опередив по сумме четырёх упражнений сестру-близнеца, восьмикратную чемпионку мира Дину Аверину. Главной неожиданностью соревнований стало девятое место четырёхкратной чемпионки мира Александры Солдатовой, которая не лучшим образом выступила со всеми предметами, особенно с лентой.

Художественная гимнастика. Чемпионат России. Москва

Упражнения с обручем



1. Дарья Трубникова – 22,900

2. Мария Победушкина – 21,600

3. Анастасия Гузенкова – 21,100.