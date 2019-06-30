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Трубникова — первая в упражнениях с обручем на ЧР по художественной гимнастике

Трубникова — первая в упражнениях с обручем на ЧР по художественной гимнастике
Другие / Прочие виды спорта 0

На чемпионате России по художественной гимнастике, который проходит в Москве, Дарья Трубникова выиграла золотую медаль в упражнениях с обручем. Её результат – 22,900 балла.

Второй стала Мария Победушкина (21,600). Призовую тройку замкнула Анастасия Гузенкова (21,100).

В субботу, 29 июня, трёхкратная чемпионка мира Арина Аверина стала чемпионкой России по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье, опередив по сумме четырёх упражнений сестру-близнеца, восьмикратную чемпионку мира Дину Аверину. Главной неожиданностью соревнований стало девятое место четырёхкратной чемпионки мира Александры Солдатовой, которая не лучшим образом выступила со всеми предметами, особенно с лентой.

Художественная гимнастика. Чемпионат России. Москва
Упражнения с обручем

1. Дарья Трубникова – 22,900
2. Мария Победушкина – 21,600
3. Анастасия Гузенкова – 21,100.

«Художница» Арина Аверина выиграла ЧР в многоборье, Солдатова — девятая
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