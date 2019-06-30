Трубникова — первая в упражнениях с обручем на ЧР по художественной гимнастике

На чемпионате России по художественной гимнастике, который проходит в Москве, Дарья Трубникова выиграла золотую медаль в упражнениях с обручем. Её результат – 22,900 балла.
Второй стала Мария Победушкина (21,600). Призовую тройку замкнула Анастасия Гузенкова (21,100).
В субботу, 29 июня, трёхкратная чемпионка мира Арина Аверина стала чемпионкой России по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье, опередив по сумме четырёх упражнений сестру-близнеца, восьмикратную чемпионку мира Дину Аверину. Главной неожиданностью соревнований стало девятое место четырёхкратной чемпионки мира Александры Солдатовой, которая не лучшим образом выступила со всеми предметами, особенно с лентой.
Художественная гимнастика. Чемпионат России. Москва
Упражнения с обручем
1. Дарья Трубникова – 22,900
2. Мария Победушкина – 21,600
3. Анастасия Гузенкова – 21,100.
- 30 июня 2019
-
16:33
-
16:23
-
16:21
-
16:07
-
15:44
-
15:34
-
15:26
-
15:24
-
15:10
-
14:36
-
14:32
-
14:23
-
14:21
-
13:57
-
13:48
-
13:12
-
12:49
-
12:43
-
12:14
-
11:54
-
11:51
-
11:29
-
11:22
-
11:13
-
10:23
-
10:17
-
09:09
-
00:17
- 29 июня 2019
-
22:59
-
22:51
-
22:21
-
22:18
-
21:51
-
21:20
-
20:38