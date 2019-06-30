Борец Головин: для меня Европейские игры — мини-Олимпиада

Россиянин Александр Головин, выигравший бронзовую медаль Европейских игр — 2019 по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг, отметил, что рассчитывал завоевать золото.

«Рассчитывал на золото, но получилась только бронза. Знал, что соперник по схватке за бронзу тяжёлый. Мы ни разу не встречались, но смотрел поединки с его участием: с ним надо биться. Для меня Европейские игры — мини-Олимпиада. Дальше будем тренироваться, чтобы в 2020 году попасть в Токио», — цитирует Головина «Команда России».

Ранее сборная России досрочно заняла первое место в медальном зачёте II Европейских игр. В активе российской команды 41 золотая, 21 серебряная и 38 бронзовых наград. Второй идёт сборная Беларуси (24-16-27), тройку замыкает Украина (12-15-16).

Европейские игры завершатся в воскресенье, церемония закрытия игр в Минске начнется в 20:00 мск.