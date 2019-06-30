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Россиянин Семёнов одолел борца из Украины в схватке за бронзу Европейских игр

Россиянин Семёнов одолел борца из Украины в схватке за бронзу Европейских игр
Другие / Европейские игры 2019 0

В Минске (Беларусь) продолжается девятый соревновательный день II Европейских игр. Россиянин Сергей Семёнов принёс сборной России очередную медаль. В схватке за бронзовую награду турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 130 кг ему противостоял украинец Николай Кучмий. Семёнов одержал уверенную победу со счётом 10:1.

В другом поединке за третье место бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года Сабах Шариати из Азербайджана победил норвежца Оскара Марвика – 3:2. Победителем Европейских игр в этой весовой категории стал хозяин соревнований — Кирилл Грищенко из Беларуси. В финальном поединке он одолел представителя Грузии Якоби Каджая со счётом 5:1.

Сборная России продолжает уверенно лидировать в общекомандном медальном зачёте, одержав в нём досрочную победу. В активе российской команды 100 медалей (41 золотая, 21 серебряная и 38 бронзовых).

II Европейские игры в Минске завершатся сегодня, 30 июня.

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