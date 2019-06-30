Мельникова победила в упражнениях на брусьях на Европейских играх в Минске

В Минске (Беларусь) продолжается девятый соревновательный день II Европейских игр. Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала золотую награду в упражнениях на брусьях. 18-летняя спортсменка получила от судей 14,466 балла.

Серебряную медаль выиграла британка Ребекка Дауни (14,400). Бронза в активе представительницы Беларуси Анастасии Алистратовой (14,233).

Ранее на Играх в Минске Мельникова завоевала золото в личном многоборье и стала серебряным призёром в опорном прыжке.

Сборная России продолжает уверенно лидировать в общекомандном медальном зачёте, одержав в нём досрочную победу. В активе российской команды 100 наград (41 золотая, 21 серебряная и 38 бронзовых).

II Европейские игры в Минске завершатся сегодня, 30 июня.