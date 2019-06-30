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Российский гимнаст Ланкин завоевал серебряную медаль в опорном прыжке на ЕИ-2019

Российский гимнаст Ланкин завоевал серебряную медаль в опорном прыжке на ЕИ-2019
Другие / Европейские игры 2019 0

В Минске (Беларусь) продолжается заключительный день II Европейских игр. Гимнаст Дмитрий Ланкин принёс сборной России очередную медаль соревнований. 22-летний спортсмен занял второе место в опорном прыжке, получив от судей 14,733 балла.

Победу в этой дисциплине с результатом 15,016 балла одержал гимнаст из Армении Артур Давтян. Обладателем бронзовой награды стал представитель Украины Игорь Радивилов (14,649). Ланкин является серебряным призёром чемпионата мира — 2018 и чемпионом Европы — 2018.

Сборная России продолжает уверенно лидировать в общекомандном медальном зачёте, одержав в нём досрочную победу. В активе российской команды 108 медалей (43 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые).

II Европейские игры в Минске завершатся сегодня, 30 июня.

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