Чемпионка ЕИ Войнова: ждала в финале Шмелеву, но у неё сильно загруженный день
Двукратная чемпионка Европейских игр по велоспорту на треке в командном и индивидуальном спринте россиянка Анастасия Войнова подвела итоги выступления на турнире в Минске (Беларусь).
«Мы впервые участвуем в Европейских играх — на первых, в Баку, в программе, к сожалению, не было велотрека. И мне очень приятно, добавить в копилку своих достижений титулы чемпионки этих соревнований. Думаю, любой спортсмен согласится, что командная медаль – общая. Сегодня же я выиграла личную медаль. Причём в олимпийской дисциплине. Ждала в финале Шмелеву. Думала, она разберётся с француженкой. Но Дарья сегодня ещё выступает в гите на 500 метров с места, так что у неё сильно загруженный день», — приводит слова Войновой «Команда России».
Войнова выиграла золотую медаль в спринте на Европейских играх в Минске
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