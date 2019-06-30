Чемпионка ЕИ Войнова: ждала в финале Шмелеву, но у неё сильно загруженный день

Двукратная чемпионка Европейских игр по велоспорту на треке в командном и индивидуальном спринте россиянка Анастасия Войнова подвела итоги выступления на турнире в Минске (Беларусь).

«Мы впервые участвуем в Европейских играх — на первых, в Баку, в программе, к сожалению, не было велотрека. И мне очень приятно, добавить в копилку своих достижений титулы чемпионки этих соревнований. Думаю, любой спортсмен согласится, что командная медаль – общая. Сегодня же я выиграла личную медаль. Причём в олимпийской дисциплине. Ждала в финале Шмелеву. Думала, она разберётся с француженкой. Но Дарья сегодня ещё выступает в гите на 500 метров с места, так что у неё сильно загруженный день», — приводит слова Войновой «Команда России».