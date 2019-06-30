Гимнастка Мельникова выиграла четвёртую медаль на Европейских играх в Минске

В Минске (Беларусь) продолжается заключительный день II Европейских игр. Гимнастка Ангелина Мельникова продолжает приносить медали в копилку сборной России. 18-летняя спортсменка завоевала серебряную награду в соревнованиях на бревне. Она получила от судей 13,600 балла.



На 0,166 балла её обошла представительница Бельгии Нина Дерваль. Обладательницей бронзы стала гимнастка из Украины Диана Варинская (13,100).



Для Мельниковой эта медаль стала уже четвёртой на II Европейских играх. Ранее она одержала победы в личном многоборье и в упражнениях на брусьях, а также стала серебряным призёром в опорном прыжке.



Сборная России продолжает уверенно лидировать в общекомандном медальном зачёте, одержав в нём досрочную победу. В активе российской команды 108 медалей (43 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые).



II Европейские игры в Минске завершатся сегодня, 30 июня.