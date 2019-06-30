Российский велогонщик Дмитриев – бронзовый призёр II Европейских игр в Минске

В Минске (Беларусь) продолжается заключительный день II Европейских игр. Российский велогонщик Денис Дмитриев завоевал бронзовую награду в кейрине. Обладателем золотой медали стал представитель Нидерландов Харри Лаврейсен. Второе место занял француз Райан Эляль.



Российские велогонщики завоевали медаль в ещё одной дисциплине – мэдисоне. Диана Климова и Мария Новолодская заняли третье место в этом виде, набрав 39 очков, уступив один балл в борьбе за серебро голландкам Карлейн Кристен и Амбер ван дер Хюльт. Победителями соревнования стали британки Элизабет Баркер и Джессика Энн Робертс (44 очка).



Сборная России продолжает уверенно лидировать в общекомандном медальном зачёте, одержав в нём досрочную победу. В активе российской команды 109 медалей (44 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые).



II Европейские игры в Минске завершатся сегодня, 30 июня.

