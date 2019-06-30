Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Российский велогонщик Дмитриев – бронзовый призёр II Европейских игр в Минске

Российский велогонщик Дмитриев – бронзовый призёр II Европейских игр в Минске
Другие / Европейские игры 2019 0

В Минске (Беларусь) продолжается заключительный день II Европейских игр. Российский велогонщик Денис Дмитриев завоевал бронзовую награду в кейрине. Обладателем золотой медали стал представитель Нидерландов Харри Лаврейсен. Второе место занял француз Райан Эляль.

Российские велогонщики завоевали медаль в ещё одной дисциплине – мэдисоне. Диана Климова и Мария Новолодская заняли третье место в этом виде, набрав 39 очков, уступив один балл в борьбе за серебро голландкам Карлейн Кристен и Амбер ван дер Хюльт. Победителями соревнования стали британки Элизабет Баркер и Джессика Энн Робертс (44 очка).

Сборная России продолжает уверенно лидировать в общекомандном медальном зачёте, одержав в нём досрочную победу. В активе российской команды 109 медалей (44 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые).

II Европейские игры в Минске завершатся сегодня, 30 июня.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент