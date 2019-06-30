Россиянка Шмелёва выиграла Европейские игры в гите, обойдя украинку Старикову

В Минске (Беларусь) продолжается заключительный день II Европейских игр. Российская велогонщица Дарья Шмелёва стала обладательницей золотой медали в гите на 500 метров с места. Спортсменка преодолела дистанцию за 33,209 секунды, установив новый рекорд трека.



Второе место заняла украинка Олёна Старикова (33,389). На третьей строчке расположилась представительница Италии Мириам Вече (34,151). Для Шмелёвой эта победа стала второй на Европейских играх. Ранее она первенствовала в командном спринте. Помимо этого Шмелёва завоевала бронзовые медали в кейрине и индивидуальном спринте.



Сборная России продолжает уверенно лидировать в общекомандном медальном зачёте, одержав в нём досрочную победу. В активе российской команды 109 медалей (44 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые).



II Европейские игры в Минске завершатся сегодня, 30 июня.