«Художница» Гузенкова выиграла ЧР в упражнениях с мячом и лентой

Анастасия Гузенкова завоевала две золотые медали на чемпионате России по художественной гимнастике, который завершился в Москве. Гузенкова первенствовала в упражнениях с мячом и лентой. Екатерина Селезнёва стала чемпионкой страны в упражнении с булавами, Дарья Трубникова – с обручем.

Отметим, что решением тренерского штаба Дина и Арина Аверины, а также Александра Солдатова пропускали финалы в отдельных упражнениях. Накануне Арина выиграла многоборье, Дина была второй, а Солдатова – девятой.



Художественная гимнастика. Чемпионат России. Москва

Мяч

1. Анастасия Гузенкова – 21,000.

2. Екатерина Селезнёва – 20,800.

3. Дарья Приданникова – 20,400.

Булавы

1. Екатерина Селезнёва – 21,900.

2. Дарья Приданникова – 21,800.

3. Карина Кузнецова – 21,500.

Лента

1. Анастасия Гузенкова – 21,500.

2. Дарья Трубникова – 21,450.

3. Екатерина Селезнёва – 21,350.

Обруч

1. Дарья Трубникова – 22,900.

2. Мария Победушкина – 21,600.

3. Анастасия Гузенкова – 21,100.