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«Художница» Гузенкова выиграла ЧР в упражнениях с мячом и лентой

«Художница» Гузенкова выиграла ЧР в упражнениях с мячом и лентой
Другие / Прочие виды спорта 0

Анастасия Гузенкова завоевала две золотые медали на чемпионате России по художественной гимнастике, который завершился в Москве. Гузенкова первенствовала в упражнениях с мячом и лентой. Екатерина Селезнёва стала чемпионкой страны в упражнении с булавами, Дарья Трубникова – с обручем.

Отметим, что решением тренерского штаба Дина и Арина Аверины, а также Александра Солдатова пропускали финалы в отдельных упражнениях. Накануне Арина выиграла многоборье, Дина была второй, а Солдатова – девятой.

Художественная гимнастика. Чемпионат России. Москва
Мяч

1. Анастасия Гузенкова – 21,000.
2. Екатерина Селезнёва – 20,800.
3. Дарья Приданникова – 20,400.

Булавы

1. Екатерина Селезнёва – 21,900.
2. Дарья Приданникова – 21,800.
3. Карина Кузнецова – 21,500.

Лента

1. Анастасия Гузенкова – 21,500.
2. Дарья Трубникова – 21,450.
3. Екатерина Селезнёва – 21,350.

Обруч

1. Дарья Трубникова – 22,900.
2. Мария Победушкина – 21,600.
3. Анастасия Гузенкова – 21,100.

«Художница» Арина Аверина выиграла ЧР в многоборье, Солдатова — девятая
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