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Хоккейный тренер Назаров – о брейк-дансе на ОИ: крутиться на башке не тяжело

Хоккейный тренер Назаров – о брейк-дансе на ОИ: крутиться на башке не тяжело
Другие / Прочие виды спорта 0

Хоккейный тренер Андрей Назаров рассказал, что негативно относится к включению брейк-данса в программу Олимпийских игр. По его мнению, лучшей альтернативой стал бы русский бильярд.

«Как я отношусь к тому, что брейк-данс введён в олимпийскую программу? Очень плохо. На мой взгляд, крутиться на башке не так тяжело, как показать красивый удар в бильярде. Я бы лучше в Олимпийские игры ввёл русский бильярд. А в моём клубе можно организовать базу подготовки резерва по этому виду спорта, как в Новогорске», — приводит слова Назарова «Матч ТВ».

Рекордсмен среди действующих тренеров КХЛ по количеству матчей челябинец Назаров открыл свой бильярдный клуб в родном городе и назвал его «Круазе».

Окончательное решение о включении брейк-данса в программу Олимпийских игр будет принято на исполкоме МОК в декабре 2020 года.

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