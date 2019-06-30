Хоккейный тренер Назаров – о брейк-дансе на ОИ: крутиться на башке не тяжело

Хоккейный тренер Андрей Назаров рассказал, что негативно относится к включению брейк-данса в программу Олимпийских игр. По его мнению, лучшей альтернативой стал бы русский бильярд.
«Как я отношусь к тому, что брейк-данс введён в олимпийскую программу? Очень плохо. На мой взгляд, крутиться на башке не так тяжело, как показать красивый удар в бильярде. Я бы лучше в Олимпийские игры ввёл русский бильярд. А в моём клубе можно организовать базу подготовки резерва по этому виду спорта, как в Новогорске», — приводит слова Назарова «Матч ТВ».
Рекордсмен среди действующих тренеров КХЛ по количеству матчей челябинец Назаров открыл свой бильярдный клуб в родном городе и назвал его «Круазе».
Окончательное решение о включении брейк-данса в программу Олимпийских игр будет принято на исполкоме МОК в декабре 2020 года.
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