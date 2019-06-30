Плахутин выиграл бронзу Европейских игр — 2019 в соревнованиях по карате
Российский спортсмен Евгений Плахутин стал бронзовым призёром Европейских игр в Минске в соревнованиях по карате в весовой категории до 60 кг.
В полуфинале кумите 24-летний россиянин уступил азербайджанцу Фирдовси Фарзалиеву, который позднее в финальном поединке проиграл Калвису Калниньшу из Латвии. Ещё одним обладателем бронзовой медали стал итальянец Анджело Крешенцо.
Плахутин — чемпион Европы — 2019 и бронзовый призёр чемпионата мира – 2014 по карате.
Сборная России выиграла общекомандный медальный зачёт вторых Европейских игр в Минске, завоевав 109 наград — 44 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые. Второе место заняла команда Беларуси — 69 (24, 16, 29), третьей стала сборная Украины — 51 (16-17-18).
- 30 июня 2019
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