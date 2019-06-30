Россия выиграла общекомандный зачёт Европейских игр, завоевав 109 медалей

В Минске завершились II Европейские игры. Россия выиграла общекомандный зачёт завоевав 109 (44 золотые, 23 серебряные, 42 бронзовые) медалей. Второе место заняла команда Беларуси — 69 (24-16-29), третьей стала сборная Украины — 51 (16-17-18).



Российские спортсмены досрочно выполнили план по золотым медалям (30), который перед началом Игр назвал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

В последний соревновательный день копилка национальной команды России пополнилась на 13 медалей.



Сегодня в Минске пройдёт официальная церемония закрытия Европейских игр. Стрелок Сергей Каменский станет знаменосцем сборной России.



На I Европейских играх, которые состоялись в Баку (Азербайджан) в 2015 году, сборная России победила в медальном зачёте, завоевав 164 медали (79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых).