Путин встретился с президентом МОК на Европейских играх в Минске

В ходе посещения соревнований по спортивной гимнастике во дворце спорта «Минск-Арена» президент России Владимир Путин встретился с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.

«Думаю, мы можем поздравить наших белорусских коллег и друзей с организацией такого масштабного мероприятия на хорошем уровне. Думаю, что для всех любителей спорта ваш приезд в Беларусь в этой связи – это тоже большое событие, потому что показывает интерес Международного олимпийского комитета к соревнованиям подобного рода, повышает даже ценность медалей, которые спортсмены завоёвывают», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

«Хотел вас поздравить с количеством медалей, которые ваша команда здесь завоёвывает: уже пересекли линию в сто медалей, если меня правильно информировали. Это большой успех. И надо учитывать, что эти соревнования являются квалификацией к Играм в Токио. Разделяю ваше мнение, что мы можем поздравить Беларусь с организацией этих игр. Атмосфера на стадионах – я уже посетил два или три соревнования – очень интересная, очень хорошая», — сказал в ответ Бах.

Также президенты обсудили состоявшуюся накануне встречу на саммите «двадцатки», где, по словам Баха, ему «надо было попросить мировых лидеров, чтобы они поддержали Олимпийские игры, которые объединяют народы. Потому что в эти тяжёлые времена, которые переживают многие страны, объединяющее слово Олимпийского комитета может принести тоже мир».