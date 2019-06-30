Путин — о выступлении россиян на Евроиграх: очень здорово, красиво и впечатляюще

Президент России Владимир Путин встретился сегодня, 30 июня, в Деревне спортсменов Европейских игр в Минске с членами российской национальной команды.

«Очень здорово, красиво и впечатляюще», — отметил президент России, говоря о результатах выступления спортсменов. Его слова приводит ТАСС.

В Минске завершились II Европейские игры. Россия выиграла общекомандный зачёт завоевав 109 (44 золотые, 23 серебряные, 42 бронзовые) медалей. Второе место заняла команда Беларуси — 69 (24-16-29), третьей стала сборная Украины — 51 (16-17-18).



На I Европейских играх, которые состоялись в Баку (Азербайджан) в 2015 году, сборная России победила в медальном зачёте, завоевав 164 медали (79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых).