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Путин — о выступлении россиян на Евроиграх: очень здорово, красиво и впечатляюще

Путин — о выступлении россиян на Евроиграх: очень здорово, красиво и впечатляюще
Другие / Европейские игры 2019 0

Президент России Владимир Путин встретился сегодня, 30 июня, в Деревне спортсменов Европейских игр в Минске с членами российской национальной команды.

«Очень здорово, красиво и впечатляюще», — отметил президент России, говоря о результатах выступления спортсменов. Его слова приводит ТАСС.

В Минске завершились II Европейские игры. Россия выиграла общекомандный зачёт завоевав 109 (44 золотые, 23 серебряные, 42 бронзовые) медалей. Второе место заняла команда Беларуси — 69 (24-16-29), третьей стала сборная Украины — 51 (16-17-18).

На I Европейских играх, которые состоялись в Баку (Азербайджан) в 2015 году, сборная России победила в медальном зачёте, завоевав 164 медали (79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых).

Россия выиграла общекомандный зачёт Европейских игр, завоевав 109 медалей
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