Российские регбистки стали вторыми на первом этапе ЧЕ во Франции

Женская сборная России заняла второе место на первом этапе чемпионата Европы по регби-7, который проходил в Маркусси (Франция). В финале российские регбистки уступили команде Франции со счётом 7:15.

В первый игровой день соревнований сборная России одержала победы во всёх трех матчах группового турнира. Подопечные Андрея Кузина последовательно обыграли команды Украины (45:0), Польши (38:7) и Англии (22:7). В четвертьфинале российские регбистки разгромили команду Шотландии со счётом 45:0, а в полуфинале обыграли Испанию — 26:0.

Первый этап чемпионата Европы проходил 29-30 июня в Маркусси (Франция). Главный тренер женской сборной России по регби-7 Андрей Кузин вызвал для участия в соревнованиях 12 регбисток, половина из которых представляют клуб «РГУТИС-Подмосковье».