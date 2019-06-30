Российские регбистки стали вторыми на первом этапе ЧЕ во Франции

Женская сборная России заняла второе место на первом этапе чемпионата Европы по регби-7, который проходил в Маркусси (Франция). В финале российские регбистки уступили команде Франции со счётом 7:15.
В первый игровой день соревнований сборная России одержала победы во всёх трех матчах группового турнира. Подопечные Андрея Кузина последовательно обыграли команды Украины (45:0), Польши (38:7) и Англии (22:7). В четвертьфинале российские регбистки разгромили команду Шотландии со счётом 45:0, а в полуфинале обыграли Испанию — 26:0.
Первый этап чемпионата Европы проходил 29-30 июня в Маркусси (Франция). Главный тренер женской сборной России по регби-7 Андрей Кузин вызвал для участия в соревнованиях 12 регбисток, половина из которых представляют клуб «РГУТИС-Подмосковье».
- 30 июня 2019
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