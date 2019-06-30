Сборная России по конкуру не сумела завоевать лицензию на ОИ-2020

Сборная России по конкуру не сумела завоевать лицензию на Олимпийские игры 2020 года, став третьей на международном турнире по конному спорту «Токийский тур», который проходил в Дмитровском районе Московской области. Эти соревнования являлись европейским отбором в Токио-2020.

Победителем соревнований и обладателем олимпийской путёвки стала сборная Израиля, набравшая 15 штрафных баллов. Российская команда, в составе которой выступали Владимир Туганов, Михаил Сафронов, Мария Бибикова и Наталья Симония, набрав 54 очка, уступила ещё и команде Польши (17).

Сборная России по конкуру ни разу в новейшей истории не выступала на Олимпийских играх в командных соревнованиях.

Напомним, что ранее сборная России по выездке завоевала олимпийскую лицензию, одержав победу на аналогичном турнире.