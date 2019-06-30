Глава ЕОК считает, что Европейские игры в Минске прошли без допинга

Европейские игры в Минске были чистыми в плане допинга, заявил президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янез Кочиянчич.

«У нас был один вопрос — допинг, который был не до конца понятен, но это были чистые Игры. Хочу поздравить страны, что они смогли принять участие в чистых Играх», — приводит слова Кочиянчича ТАСС.



Россия выиграла общекомандный зачёт Европейских игр, завоевав 109 (44 золотые, 23 серебряные, 42 бронзовые) медалей. Второе место заняла команда Беларуси — 69 (24-16-29), третьей стала сборная Украины — 51 (16-17-18).



На I Европейских играх, которые состоялись в Баку (Азербайджан) в 2015 году, сборная России победила в медальном зачёте, завоевав 164 медали (79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых).