Карякин и Карлсен сыграли вничью на этапе Grand Chess Tour в Загребе

На четвёртом этапе Grand Chess Tour, который проходит в Загребе (Хорватия), сыграны матчи пятого тура. Только одна из партий стала результативной. Китаец Дин Лижэнь чёрными фигурами обыграл голландца Аниша Гири.

Лидер соревнований, российский гроссмейстер Ян Непомнящий, чёрным цветом сыграл вничью с американцем Хикару Накамурой. Сергей Карякин белыми фигурами разошёлся миром с норвежцем Магнусом Карлсеном. Ещё три партии также не выявили победителя.

Положение после 5-го тура

1. Ян Непомнящий — 4.

2-3. Магнус Карлсен, Уэсли Со — по 3.

4-8. Фабиано Каруана, Максим Вашье-Лаграв, Левон Аронян, Сергей Карякин, Дин Лижэнь — по 2,5.

8-11. Шахрияр Мамедьяров, Вишванатан Ананд, Хикару Накамура — по 2.

12. Аниш Гири – 1,5.