В Минске завершилась церемония закрытия Европейских игр — 2019

В Минске завершилась церемония закрытия вторых Европейских игр, которые проходили с 21 по 30 июня.

На торжественной церемонии на национальном олимпийском стадионе «Динамо» присутствовали президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент России Владимир Путин, глава Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Армении Армен Саркисян, глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, а также президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочиянчич, который и объявил о закрытии Игр. Флаг Европейских олимпийских комитетов (EOК) был спущен. Огонь Евроигр погашен.

Сборная России, которая была представлена 225 спортсменами, победила в общекомандном зачёте Европейских игр, завоевав 109 медалей (44 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые).

Следующие Европейские игры пройдут в 2023 году в Кракове (Польша).