Победители и призёры Евроигр могут пропустить чемпионат России по вольной борьбе

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили оценил выступление россиян на Европейских играх в Минске. Российские борцы завоевали 14 медалей, половина из которых — золотые.

«Борьба — это вид спорта, цена которого в том, как человек справляется с вызовами. Посмотрите на Александра Чехиркина, как он себя проявил. Мягко говоря, схватка пошла так, что Саша находился в неадекватном состоянии — и смог не только удержать, но и добрать баллы и довести встречу до победы, ценой собственных зубов. Надо отдать должное — парень выложился, проявил качество, которое мы больше всего ценим и больше всего ищем — будь то спортсмен или спортсменка. Это характер, терпение. Оставил на ковре всё и даже больше. Всё это воспитывается в изнурительных тренировочных процессах. Ведь на соревнованиях никто щадить тебя не будет, в мире такая конкуренция. Дай бог здоровья всем нашим минским чемпионам, всем тем, кто им составит конкуренцию при отборе в олимпийскую команду, ведь надо понимать: у вольников в Минске боролись лидеры, а у классиков — вторые номера. И результаты последних мероприятий, как чемпионата Европы и Евроигр по греко-римской борьбе, так и аналогичных соревнований, плюс Кубок мира, в борьбе вольной говорят о том, что за три года в этом цикле проведена колоссальная работа, и сейчас мы выходим в завершающую стадию подготовки к лицензионному чемпионату мира — и до Олимпийских игр уже подать рукой. Убеждён в одном — в олимпийский состав попадёт сильнейший спортсмен, дай бог им всем здоровья.



Особенность в том, что за каждой победой стоит интересная история. Смена веса Степана Маряняна, два брата Кабалоевых, спортивный подвиг Саши Чехиркина, Анзор Хизриев принёс медаль в тяжах, которую мы ждём уже больше пятилетки. У каждого из них большой багаж, главное, чтобы побеждали. К сожалению, до побед доходят не все — в женской борьбе на сегодняшний момент, наверное, этап становления. Понятно же, что конкуренция высочайшая, но впереди ответственный период, где нашим девушкам надо прибавлять и постараться завоевать олимпийские лицензии. Евроигры завершаются — и мы переключаемся на чемпионат страны по вольной борьбе, который стартует в ближайшие выходные в Адлере. У тренерского совета есть мысли освободить наших победителей и призёров Евроигр от старта, и логика в этом есть — но и при этом соревнования будут очень интересными», — цитирует Мамиашвили официальный сайт ФСБР.

Глава федерации также рассказал о прошедшем в Минске исполкоме Объединённого мира борьбы.

«Ничего радикального не было, поднимались текущие вопросы. Я выступил с докладом по командировке в Либерию и Марокко, принято решение поддержать развитие борьбы на африканском континенте. Есть чёткое понимание, что всё это ведётся неспроста — Либерию сегодня возглавляет выдающийся спортсмен, футболист Джордж Веа, который благодарен за то, что борьба так активно выстраивает нечто, что даст социальный лифт в Африке. Обсуждались и вопросы заявок на проведение крупных соревнований Объединённого мира борьбы, где рассматриваются и довольно убедительные возможности провести некоторые соревнования в России. Мы великолепно провели и чемпионат Европы — 2018 в Каспийске, и Кубок мира по вольной борьбе — 2019 в Якутске, и есть заинтересованность в том, чтобы продолжить в том же духе и продемонстрировать широту российского гостеприимства и в других регионах нашей родины. Но о конкретике говорить пока рано. А в остальном — организационные вопросы проведения чемпионата мира — 2019, который совсем скоро пройдёт в Нур-Султане и где будет дан обратный отсчёт Олимпийских игр в Токио», — сказал Мамиашвили.