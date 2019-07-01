Семеня пригрозила IAAF пропуском чемпионата мира по лёгкой атлетике

Двукратная олимпийская чемпионка южноафриканская бегунья Кастер Семеня сообщила, что может отказаться от участия в чемпионате мира по лёгкой атлетике, если ей не разрешат выступить на дистанции 800 м.
«Если я не побегу 800 м, то вообще на чемпионате мира выступать не буду. На дистанции 1500 м я не выступлю. Я просто буду отдыхать, а затем вернусь к соревнованиям в следующем году. Я рассчитываю выступить на Олимпиадах в Токио, Париже и Лос-Анджелесе», — цитирует Семеню Reuters.
8 мая вступили в силу правила IAAF по допуску к соревнованиям легкоатлеток с повышенным уровнем тестостерона в крови. Чтобы получить доступ к стартам, спортсменки должны принимать препараты для снижения уровня гормона. Семеня подала иск в Федеральный суд Швейцарии, который временно приостановил действия правил по отношению к ней. IAAF намерена оспорить этот вердикт.
«У нас с IAAF юридическая битва. Это как война. Сдаваться нельзя. Вы побеждаете меня сегодня, я выиграю завтра. Я не позволю так поступать со мной. Я чемпионка мира и достигла всего, чего хотела. В конце концов я делаю это для тех, кто не может за себя постоять», — сказала Семеня.
Чемпионат мира по лёгкой атлетике пройдёт в Дохе с 28 сентября по 6 октября.
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