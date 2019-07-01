Бывший президент ВФЛА: письмо о допинге у британцев я не писал

Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики, экс-казначей Международной ассоциации легкоатлетических федераций Валентин Балахничёв прокомментировал информацию о том, что он стал автором письма доверенному лицу бывшего главы IAAF Ламина Диака о допинговых нарушениях британскими спортсменами.

Вчера, 30 июня, телеканал ARD представил фрагменты из 90-страничного отчёта о расследовании парижской прокуратуры в отношении бывшего руководства IAAF. В частности, в программе говорилось об электронном письме Балахничёва, в котором он рассказал о списке спортсменов, у которых были обнаружены признаки нарушений антидопинговых правил.



«Могу вас заверить, что речь идёт о письме, которое не идентифицировано, я такого письма не писал. При этом мне странно видеть сообщения о том, что я избегаю следствия. 2 марта 2017 года из Франции ко мне приезжали представители прокуратуры, в течение всего дня пять человек допрашивали меня как свидетеля. Я предоставил ответы на все вопросы, в том числе по поводу этого письма. И сейчас удивляет, почему в опубликованных материалах не говорится об этом.



Теперь я всё узнаю из прессы, получается довольно странный способ общения, через слив материалов. Это не первый случай, когда происходит утечка, материалы нашего дела постоянно публикуются. И, что интересно, вскоре после этого следуют официальные заявления — они умело используют силу „четвёртой власти“, — цитирует Балахничёва ТАСС.