Семеня: я женщина. IAAF не заставит меня изменить мою сущность

Двукратная олимпийская чемпионка, южноафриканская бегунья Кастер Семеня рассказала, как относится к противостоянию с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций. 8 мая вступили в силу правила IAAF по допуску к соревнованиям легкоатлеток с повышенным уровнем тестостерона в крови. Чтобы получить доступ к стартам, спортсменки должны принимать препараты для снижения уровня гормона. Семеня подала иск в Федеральный суд Швейцарии, который временно приостановил действия правил по отношению к ней. IAAF намерена оспорить этот вердикт.
«Я женщина и легкоатлетка мирового класса. IAAF не заставит меня ничего принимать и не изменит мою сущность. Я могу выступать на разных дистанциях и вообще могу заниматься разными вещами. Я талантливая спортсменка. Могу играть в футбол, в баскетбол.
Могу выступать на дистанциях 100 м, 200 м, в стипль-чезе. Я могу делать всё, что захочу», — приводит слова Семени Reuters.
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