Олимпийская чемпионка по биатлону объяснила, почему не стала выступать за Россию

Олимпийская чемпионка, бывшая белорусская биатлонистка Надежда Скардино рассказала, могла ли она выступать за сборную России.



«Изначально я не была топовым спортсменом. Я перешла в биатлон из лыжных гонок только в Беларуси. Никогда им не занималась в России. Сильным спортсменом я стала только через семь лет проживания в Минске. Многие не знали, что я была российской спортсменкой. Биатлонисткой международного уровня стала уже в Беларуси



Как сложилась бы моя карьера, если бы осталась в России? Никогда не думала, что стану биатлонисткой, именно сильной спортсменкой. Не узнаю, увидела бы биатлон как спорт в Санкт-Петербурге. Как лыжница, я бы точно таких результатов не добилась. Скорее всего, через год я бы ушла из спорта. Я ушла из России не потому, что у меня был какой-то конфликт. Мы решили вместе с моим тренером. Поэтому не могу сказать, что мои медали могли бы оказаться в России.



Россия — большая страна, где много спортсменов. На этапе Кубка мира только шесть мест, а одинаковых спортсменов, допустим, 20. Часто хотят видеть результат здесь и сейчас.



В Беларуси есть небольшое преимущество у биатлонистов. Здесь их не так много, поэтому их выращивают, держат, пытаются сохранить, не разбрасываются. Если у человека травма или он ушёл в декрет, то стараются его вернуть. Это плюс для спортсменов среднего уровня, какой я считала себя.



Я никогда не была биатлонисткой в России, поэтому не могу сопоставить себя с ними. Могу только с лыжницами. Там конкуренция огромная. Не всем хватает места», – цитирует Скардино сайт «Матч ТВ».

Надежда также рассказала об отношениях со швейцарским биатлонистом Мартином Ягером.



«Всё хорошо. Планируем создать семью через какое-то непродолжительное время», — призналась Скардино.