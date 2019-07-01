Губерниев — о Вирер и Виттоцци в купальниках: я их обеих очень люблю!

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев разместил в своём «инстаграме» фотографии итальянских биатлонисток Доротеи Вирер и Лизы Виттоцци в купальниках и предложил подписчикам определить, кто им больше нравится.

«Внимание, конкурс! Кто кому больше нравится? Доротея Вирер или Лиза Виттоцци? А вот я их обеих очень люблю! А вы?» — написал Губерниев.

Пост доступен в «инстаграме» Дмитрия Губерниева.

Вирер — двукратный призёр Олимпийских игр, чемпионка мира, действующая обладательница Кубка мира. Виттоцци — призёр Олимпийских игр, трёхкратный призёр чемпионатов мира. В общем зачёте Кубка мира прошедшего сезона она стала второй.

Обе спортсменки вошли в число участников лыжероллерного фестиваля французского биатлониста Мартена Фуркада. Соревнования пройдут с 31 августа по 1 сентября в Анси.