Губерниев — о Вирер и Виттоцци в купальниках: я их обеих очень люблю!

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев разместил в своём «инстаграме» фотографии итальянских биатлонисток Доротеи Вирер и Лизы Виттоцци в купальниках и предложил подписчикам определить, кто им больше нравится.
«Внимание, конкурс! Кто кому больше нравится? Доротея Вирер или Лиза Виттоцци? А вот я их обеих очень люблю! А вы?» — написал Губерниев.
Пост доступен в «инстаграме» Дмитрия Губерниева.
Вирер — двукратный призёр Олимпийских игр, чемпионка мира, действующая обладательница Кубка мира. Виттоцци — призёр Олимпийских игр, трёхкратный призёр чемпионатов мира. В общем зачёте Кубка мира прошедшего сезона она стала второй.
Обе спортсменки вошли в число участников лыжероллерного фестиваля французского биатлониста Мартена Фуркада. Соревнования пройдут с 31 августа по 1 сентября в Анси.
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