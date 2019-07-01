Фигуристке Трусовой и биатлонисту Поршневу присвоено звание МСМК

Министр спорта России Павел Колобков подписал приказ о присвоении звания «Мастер спорта России международного класса» двукратной чемпионке мира среди юниоров по фигурному катанию Александре Трусовой.

В прошедшем сезоне 15-летняя спортсменка, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, стала победительницей двух этапов юниорского Гран-при и серебряным призёром чемпионата России. Завершившийся сезон стал последним для юной фигуристки на юниорском уровне.



Звание мастера спорта международного класса также получили бронзовый призёр чемпионата мира по биатлону Никита Поршнев, лыжники Елена Соболева, Иван Кириллов, Илья Семиков и Илья Порошкин, сообщает официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации.