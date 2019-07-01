Стрелок Алипов: можно ли попасть белке в глаз? Только не из дробовика

Олимпийский чемпион по стендовой стрельбе Алексей Алипов рассказал о любви к охоте.

«Всю жизнь охочусь и получаю от этого колоссальное удовольствие. Со мной выгодно ездить на охоту – без добычи никто домой не вернётся. Им не придётся заезжать на рынок и покупать тушку утки либо кусок мяса в доказательство того, что был на охоте. У нас сложился свой коллектив, который формировался годами. На охоту люди ездят не за добычей? а за душевным покоем.

Можно ли попасть белке в глаз? Можно, но только не из дробовика. Из нарезного ствола со снайперским прицелом можно попасть в глаз кому угодно. У меня много оружия, есть и гладкоствольное, и нарезное.

С какого расстояния могу попасть в пятирублевую монету? С 300 метров. На 300 метров более-менее уверенно стреляю. Большие дистанции не осваивал. Здесь уже много чего нужно учитывать – баллистику, ветер и т.д.», — приводит слова Алипова «Советский спорт».