Дубов сыграл вничью с лидером в восьмом туре шахматного турнира в Нетании

В Нетании продолжается международный шахматный турнир с участием россиян Даниила Дубова и Петра Свидлера. В 8-м туре три из пяти партий оказались результативными. В одной из них Свидлер белыми фигурами на 46-м ходу одержал победу над израильтянином Евгением Постным. Дубов белым цветом сыграл вничью с лидером, американцем Леньером Домингесом.

В остальных партиях 8-го тура зафиксированы следующие результаты:

Борис Гельфанд (Израиль) — Люк Макшейн (Англия) – 1:0.

Максим Родштейн (Израиль) — Илья Смирин (Израиль) — 0,5:0,5.

Павел Эльянов (Украина) — Тамир Набати (Израиль) — 1:0.

После восьми туров лидируют Гельфанд и Домингес, которые набрали по 5 очков. Третье место делят Дубов и Смирин (по 4,5). В активе Свидлера 3,5 очка.