Дубов сыграл вничью с лидером в восьмом туре шахматного турнира в Нетании
В Нетании продолжается международный шахматный турнир с участием россиян Даниила Дубова и Петра Свидлера. В 8-м туре три из пяти партий оказались результативными. В одной из них Свидлер белыми фигурами на 46-м ходу одержал победу над израильтянином Евгением Постным. Дубов белым цветом сыграл вничью с лидером, американцем Леньером Домингесом.
В остальных партиях 8-го тура зафиксированы следующие результаты:
Борис Гельфанд (Израиль) — Люк Макшейн (Англия) – 1:0.
Максим Родштейн (Израиль) — Илья Смирин (Израиль) — 0,5:0,5.
Павел Эльянов (Украина) — Тамир Набати (Израиль) — 1:0.
После восьми туров лидируют Гельфанд и Домингес, которые набрали по 5 очков. Третье место делят Дубов и Смирин (по 4,5). В активе Свидлера 3,5 очка.
- 1 июля 2019
-
21:56
-
20:02
-
19:51
-
19:08
-
17:41
-
16:44
-
15:41
-
14:36
-
14:10
-
13:05
-
12:10
-
11:58
-
11:26
-
10:41
-
09:37
-
00:10
-
00:08
- 30 июня 2019
-
23:51
-
22:56
-
22:51
-
22:39
-
22:20
-
21:57
-
21:17
-
20:32
-
20:02
-
19:51
-
19:33
-
19:09
-
18:49
-
18:34
-
18:22
-
18:11
-
18:00
-
17:50
Партнерский контент