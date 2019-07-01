Российская команда победила в третьем этапе Nord Stream Race

Третий офшорный этап Nord Stream Race прошёл при свежем ветре 22-25 узлов, на порывах скорость достигала 30 узлов. Не обошлось без брочингов и поломок. Так, у лидировавших шведов вырвало генакер шкот, и они потратили более часа на установку нового паруса, пропустив вперёд весь флот.
Российская команда в гонке за победой рисковала и неоднократно попадала в брочинг. Из поломок на лодке — две ручки от лебёдок, которые просто рассыпались из-за большой нагрузки.
Датская команда, в отличие от других, допустила тактическую ошибку и, несмотря на хорошую скорость, уступила лидерство российской команде.
В общем зачёте сейчас лидирует команда «Левиафан» с результатом в 12 очков. На втором месте датский королевский яхт-клуб (16 очков), на третьем – шведский королевский яхт-клуб (18 очков).
Завтра, 2 июля, в Хельсинки пройдут береговые гонки, 3 июля стартует последний офшорный этап регаты до Петербурга.
Видео доступно на YouTube-канале Яхт-клуба Санкт-Петербурга.
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