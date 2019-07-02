Жулин: блюз Медведевой не подошёл, потому что она родилась в России

Двукратный призёр Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал о работе с Евгенией Медведевой.

«Когда я с ней работал, то в один момент увидел её в музыке Исаака Шварца к фильму „Звезда пленительного счастья“. Это очень сильная тема. На что Женя мне сказала: „Я себя в ней не чувствую“. Я настаивал: „Жень, да ты всех разорвёшь! Можно я включу музыку, а ты иди подвигайся?“. Включил. Она пошла кататься и полностью растворилась на площадке. Медведева стала какой-то маленькой, никуда не едущей, а масштабная музыка её просто „сожрала“. Я остановил запись. „Женечка, ты абсолютно права, это вообще не твоё“, — сказал. На следующий день я ей привёз музыку того же Шварца из фильма „Мелодии белой ночи“. Это душераздирающая скрипка, под которую она сделала три первых движения, и я сразу понял: „Всё, это твоя тема“.

Мы ей и «Шербурские зонтики» ставили, и «Танго Чак»… Если бы она попросила меня поставить ей что-то вновь, я бы попробовал разное, чтобы понять, что же ей действительно прямо сейчас необходимо. Мне тоже показалось, что её первая короткая программа прошлого сезона, тот блюз, ей не подошла, потому что она её не прочувствовала, поскольку родилась в России. Медведева — не Эшли Вагнер. Выходит Курт Браунинг и под Фрэнка Синатру катается так, будто Синатра специально для него музыку писал. Это их культура, они понимают эти композиции с детства, а мы, Женя – другие. Медведевой надо ставить то, в чем она способна показать свою душу. Но если она меня попросит, поставлю ей блюз с русской душой.

Женя — очень артистичная девочка. Бывает, ставишь программу, кричишь «Wow!», а на деле она провальная. Я тоже не безгрешный, и у меня такое бывало. А вообще из последнего мне нравится Камила Валиева. Если она закатает на взрослом уровне, это будет шедевр", — цитирует Жулина «РИА Новости».

Евгения Медведева — двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира.

