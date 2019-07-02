Летняя Универсиада-2023 пройдёт в Екатеринбурге

Исполком Международной федерации университетского спорта (FISU) выбрал Екатеринбург столицей летней Универсиады-2023. Об этом сообщает ТАСС.



Напомним, в марте 2019 года в Красноярске прошла зимняя Универсиада. Сборная России уверенно выиграла медальный зачёт соревнований — отрыв от команды, занявшей второе место, составил 98 наград.



Летняя Универсиада пройдёт в России во второй раз — в 2013 году аналогичные соревнования принимала Казань. Кроме того, летняя Универсиада прошла в 1973 году в Москве.



Всемирные универсиады проходят каждые два года. В 2019 году летняя Универсиада пройдёт в Неаполе (Италия), в 2021-м — в Чэнду (Китай). Зимняя Универсиада-2021 пройдёт в Люцерне (Швейцария).