Тренер Шубенкова: этот Маклеод нам всё испортил

Сергей Клевцов, тренер чемпиона мира в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова, рассказал о ходе восстановления подопечного после травмы.

Шубенков получил повреждение на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате (Марокко), столкнувшись на финише с действующим чемпионом мира Омаром Маклеодом из Ямайки. В результате падения Шубенков травмировал плечо, колено и голеностоп, но всё равно сумел победить.

«Шубенков не сможет выступить на этапе „Бриллиантовой лиги“ в Лозанне и на турнире в Венгрии, который пройдёт 9 июля. Под большим вопросом и его участие в чемпионате России. Для подготовки к чемпионату мира этот старт очень важен для нас, но выйти на него он сможет только в том случае, если полностью вылечится. Рисковать здоровьем спортсмена, готовящегося к чемпионату мира и Олимпийским играм, мы не имеем права.



О результатах лечения судить пока сложно. Нужна чёткая диагностика, а из-за того что отёк сустава ещё не сошёл, делать магнитно-резонансную терапию пока нет смысла. Будем надеяться, что до операции дело не дойдёт.



В случае если Шубенков не успеет восстановиться к чемпионату России, мы попробуем набрать форму через старты в августе и сентябре. У нас пока четыре, нужно найти пятый. Самое обидное, что у Сергея по ходу сезона был подъём, о чём и результаты его говорят, но этот Маклеод нам всё испортил», — цитирует тренера ТАСС.