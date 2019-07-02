Жулин: то, что мне нравится смотреть на женщин, — это хорошо

Двукратный призёр Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал свои слова о том, что на льду ему хочется смотреть на женщин, а не на девочек. Тренер Этери Тутберидзе, с которой работают немало юных спортсменок, недавно упоминала эту фразу Жулина.
«Я уже смирился с тем, что правила поменять нельзя. А Этери Георгиевну я обожаю и очень уважаю. Она — великий тренер. Но то, что мне нравится смотреть на женщин, — это хорошо. Но если на льду будет со своим мягким и красивым скольжением, например, Валиева, которую бог в макушечку поцеловал, на неё я буду смотреть с удовольствием.
Валиева — фигуристка от бога. Как бороться с Ю На Ким? Практически это было невозможно, потому что всё было от бога: линии, лицо — просто всё. Валиева — новый огромнейший талант. Но что мы будем иметь на выходе, пока не знаем. Ну, хорошо, прокатает она программу с четверным, покажет блистательное катание, а потом выйдет Трусова и сделает четыре четверных. И кто победит? А при прочих равных в эстетическом плане Валиева и Алёна Косторная, на мой взгляд, лучшее, что у нас есть. Но в элементах Щербаковой и Трусовой пока нет равных», — цитирует Жулина РИА «Новости».
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