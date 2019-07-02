Прыгунья в длину Клишина выступит на турнире в Марселе в чужой обуви

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину россиянка Дарья Клишина будет вынуждена выступить на турнире в Марселе (Франция) в чужих шиповках, сообщает ТАСС со ссылкой на источник во Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Спортсменка прибыла во Францию заблаговременно, но её сумка с шиповками и формой, сданная в багаж, не была погружена на борт самолёта.

«Клишина приняла решение выступить на турнире в Марселе. Несмотря на неполучение багажа, она будет прыгать в форме, которую предоставит ей её спонсор. А шиповки Дарье даст одна из французских спортсменок», — сообщил источник.

Турнир в Марселе состоится сегодня, 2 июля. Затем Клишина выступит на турнире в Алма-Ате (Казахстан) 7 июля.