Прыгунья в длину Клишина выступит на турнире в Марселе в чужой обуви
Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину россиянка Дарья Клишина будет вынуждена выступить на турнире в Марселе (Франция) в чужих шиповках, сообщает ТАСС со ссылкой на источник во Всероссийской федерации лёгкой атлетики.
Спортсменка прибыла во Францию заблаговременно, но её сумка с шиповками и формой, сданная в багаж, не была погружена на борт самолёта.
«Клишина приняла решение выступить на турнире в Марселе. Несмотря на неполучение багажа, она будет прыгать в форме, которую предоставит ей её спонсор. А шиповки Дарье даст одна из французских спортсменок», — сообщил источник.
Турнир в Марселе состоится сегодня, 2 июля. Затем Клишина выступит на турнире в Алма-Ате (Казахстан) 7 июля.
Клишина планирует выступить на юбилейном чемпионате России—2019
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