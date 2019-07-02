Тедеев: победители и призёры Евроигр освобождены от участия в ЧР по борьбе

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев сообщил, что победители и призёры Европейских игр в Минске (Беларусь) освобождены от участия в чемпионате России, который стартует в Сочи 5 июля.
«Мы завершили Евроигры, выступили довольно хорошо — завоевали шесть медалей — максимальное количество, четыре из них — высшего достоинства. Тренерский совет принял решение освободить победителей от чемпионата России — у нас нет сомнений, что и Абдулрашид Садулаев, и Заурбек Сидаков, и Даурен Куруглиев, и Анзор Хизриев на данный момент — лидеры, и их ждёт дальнейший отбор на предолимпийский чемпионат мира, будут контрольные схватки с чемпионами России.
Что касается Заура Угуева и Ахмеда Чакаева — по ним будет принято решение тренерским штабом позднее, будут ли они рассматриваться на чемпионат мира и на каких условиях. Чакаев на Евроиграх травмировался, понятное дело, что в Сочи он бороться не будет. Не отборется в Сочи и Угуев — слишком много стартов подряд делать ему нецелесообразно. Больше освобождённых от чемпионата страны нет», — цитирует Тедеева официальный сайт ФСБР.
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