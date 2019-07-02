Велогонщица Шмелёва: от четырёх медалей Европейских игр у меня шея затекает

Российская велогонщица Дарья Шмелёва оценила выступление на Европейских играх в Минске. Она завоевала медали во всех дисциплинах, в которых принимала участие. Шмелёва стала чемпионкой в командном спринте в паре с Анастасией Войновой и в гите на 500 метров с места, а также бронзовым призёром в кейрине и индивидуальном спринте.

«Все награды дались тяжело, обе бронзы были на грани четвёртого места, поэтому очень довольна собой. Но работа продолжается, нужно дальше совершенствоваться. Потому что либо всё, либо ничего.

Что дают Европейские игры в плане подготовки к Олимпиаде в Токио? Прежде всего, ты набираешься опыта. Видишь соперниц, понимаешь, что они умеют. И понемногу начинаешь пристрелку к основной цели. А ещё в Европейских играх мы участвовали впервые — в Баку соревнований по велотреку не было. Поэтому мы — первооткрыватели, писали свою историю. У нас много медалей из разного металла. Поэтому я считаю, что мы выступили достойно, отстояли честь страны.

Тяжело ли надевать все четыре медали сразу? Вообще, да. Шея затекает. Не ожидала, что они будут такие", — цитирует Шмелёву «Команда России».