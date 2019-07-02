Бокс, самбо и регби-7 вошли в программу Универсиады-2023 в Екатеринбурге

Бокс, самбо и регби-7 были включены в соревновательную программу летней Универсиады-2023, которая состоится в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации университетского спорта (FISU). Соответствующее решение было принято на заседании исполкома FISU. Эти виды спорта предложил Екатеринбург на правах столицы Универсиады.
Таким образом, соревновательная программа будет включать в себя 15 обязательных видов спорта: стрельба из лука, художественная гимнастика, легкая атлетика, баскетбол, дайвинг, фехтование, футбол, дзюдо, художественная гимнастика, плавание, настольный теннис, тхэквондо, теннис, волейбол и водное поло.
Напомним, о том, что летняя Универсиада-2023 пройдёт в Екатеринбурге, стало известно сегодня, 2 июля.
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