Российские ватерполисты обыграли Великобританию на Универсиаде в Неаполе
Ватерполисты сборной России разгромили команду Великобритании в стартовом матче на Универсиаде в Неаполе (Италия).
Встреча группы А, прошедшая сегодня, 2 июля, завершилась победой россиян со счётом 25:1.
Следующий матч российская ватерпольная сборная проведёт завтра с командой Франции.
Всемирные универсиады проходят каждые два года. В 2019 году летняя Универсиада пройдёт в Неаполе (Италия), в 2021 году — в Чэнду (Китай). Зимняя Универсиада-2021 пройдёт в Люцерне (Швейцария).
Напомним, ранее исполком Международной федерации университетского спорта (FISU) выбрал Екатеринбург столицей летней Универсиады-2023. В программу соревнований впервые будут включены бокс, самбо и регби-7.
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