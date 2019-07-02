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Российские ватерполисты обыграли Великобританию на Универсиаде в Неаполе

Российские ватерполисты обыграли Великобританию на Универсиаде в Неаполе
Другие / Водные виды спорта 0

Ватерполисты сборной России разгромили команду Великобритании в стартовом матче на Универсиаде в Неаполе (Италия).

Встреча группы А, прошедшая сегодня, 2 июля, завершилась победой россиян со счётом 25:1.

Следующий матч российская ватерпольная сборная проведёт завтра с командой Франции.

Всемирные универсиады проходят каждые два года. В 2019 году летняя Универсиада пройдёт в Неаполе (Италия), в 2021 году — в Чэнду (Китай). Зимняя Универсиада-2021 пройдёт в Люцерне (Швейцария).

Напомним, ранее исполком Международной федерации университетского спорта (FISU) выбрал Екатеринбург столицей летней Универсиады-2023. В программу соревнований впервые будут включены бокс, самбо и регби-7.

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