Российский триатлонист погиб на соревнованиях в Финляндии

Россиянин Виталий Дерягин погиб на соревнованиях по триатлону в Финляндии, сообщил консул России в Финляндии Александр Зеленов.



«Мы получили информацию от финских властей о гибели на спортивных соревнованиях по триатлону нашего гражданина Виталия Дерягина, 43 года. Консульство оказывает всестороннюю поддержку родственникам по оформлению документов на вывоз тела», — приводит слова Зеленова «Р-Спорт».



Организаторы соревнований Nokian Tyres IRONMAN Finland сообщили о гибели в воскресенье одного из участников без указания гражданства и персональных данных, отметив, что во время одного из этапов мужчине стало плохо и он был доставлен в больницу, где впоследствии скончался.



По данным СМИ, Дерягин являлся депутатом Елабужского городского совета третьего созыва.