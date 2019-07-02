Российский триатлонист погиб на соревнованиях в Финляндии

Россиянин Виталий Дерягин погиб на соревнованиях по триатлону в Финляндии, сообщил консул России в Финляндии Александр Зеленов.
«Мы получили информацию от финских властей о гибели на спортивных соревнованиях по триатлону нашего гражданина Виталия Дерягина, 43 года. Консульство оказывает всестороннюю поддержку родственникам по оформлению документов на вывоз тела», — приводит слова Зеленова «Р-Спорт».
Организаторы соревнований Nokian Tyres IRONMAN Finland сообщили о гибели в воскресенье одного из участников без указания гражданства и персональных данных, отметив, что во время одного из этапов мужчине стало плохо и он был доставлен в больницу, где впоследствии скончался.
По данным СМИ, Дерягин являлся депутатом Елабужского городского совета третьего созыва.
- 2 июля 2019
-
18:17
-
17:16
-
16:12
-
15:43
-
14:23
-
13:47
-
12:09
-
12:00
-
11:50
-
11:31
-
11:23
-
10:32
-
10:17
-
09:29
- 1 июля 2019
-
23:48
-
23:27
-
21:56
-
20:02
-
19:51
-
19:08
-
17:41
-
16:44
-
15:41
-
14:36
-
14:10
-
13:05
-
12:10
-
11:58
-
11:26
-
10:41
-
09:37
-
00:10
-
00:08
- 30 июня 2019
-
23:51
-
22:56