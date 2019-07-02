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Российский триатлонист погиб на соревнованиях в Финляндии

Российский триатлонист погиб на соревнованиях в Финляндии
Другие / Прочие виды спорта 0

Россиянин Виталий Дерягин погиб на соревнованиях по триатлону в Финляндии, сообщил консул России в Финляндии Александр Зеленов.

«Мы получили информацию от финских властей о гибели на спортивных соревнованиях по триатлону нашего гражданина Виталия Дерягина, 43 года. Консульство оказывает всестороннюю поддержку родственникам по оформлению документов на вывоз тела», — приводит слова Зеленова «Р-Спорт».

Организаторы соревнований Nokian Tyres IRONMAN Finland сообщили о гибели в воскресенье одного из участников без указания гражданства и персональных данных, отметив, что во время одного из этапов мужчине стало плохо и он был доставлен в больницу, где впоследствии скончался.

По данным СМИ, Дерягин являлся депутатом Елабужского городского совета третьего созыва.

Источник: Р-Спорт

Заглавное фото: vk.com/id58541192

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