Свидлер одержал победу в заключительный день шахматного турнира в Нетании

Израильский шахматист Борис Гельфанд стал победителем домашнего турнира, который проходил в Нетании. В партии заключительного раунда черными фигурами сыграл вничью с американцем Леньером Домингесом.
Россиянин Даниил Дубов поделил очки с другим ещё одним представителем Израиля Тамиром Набати. Пётр Свидлер победил англичанина Люка Макшейна.
Гельфанд и Домингес набрали одинаковое количество очков по итогам турнира. Но итоговая победа по дополнительным показателям присуждена представителю Израиля.
Шахматы. Турнир в Нетании. Девятый тур
Борис Гельфанд (Израиль) — Леньер Домингес (США) – 0,5:0,5.
Тамир Набати (Израиль) — Даниил Дубов (Россия) — 0,5:0,5.
Люк Макшейн (Англия) — Пётр Свидлер (Россия) — 0:1.
Евгений Постный (Израиль) — Максим Родштейн (Израиль) – 0,5:0,5;
Илья Смирин (Израиль) — Павел Эльянов (Украина) — 0:1.
Турнирная таблица
1. Леньер Домингес — 5,5 очка.
2. Борис Гельфанд – 5,5.
3. Павел Эльянов – 5.
4. Даниил Дубов – 5.
5. Максим Родштейн — 4,5.
6. Пётр Свидлер — 4,5.
7. Илья Смирин – 4,5.
8. Люк Макшейн— 4.
9. Тамир Набати — 4.
10. Евгений Постный — 2,5.
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