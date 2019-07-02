Свидлер одержал победу в заключительный день шахматного турнира в Нетании

Израильский шахматист Борис Гельфанд стал победителем домашнего турнира, который проходил в Нетании. В партии заключительного раунда черными фигурами сыграл вничью с американцем Леньером Домингесом.

Россиянин Даниил Дубов поделил очки с другим ещё одним представителем Израиля Тамиром Набати. Пётр Свидлер победил англичанина Люка Макшейна.

Гельфанд и Домингес набрали одинаковое количество очков по итогам турнира. Но итоговая победа по дополнительным показателям присуждена представителю Израиля.

Шахматы. Турнир в Нетании. Девятый тур

Борис Гельфанд (Израиль) — Леньер Домингес (США) – 0,5:0,5.

Тамир Набати (Израиль) — Даниил Дубов (Россия) — 0,5:0,5.

Люк Макшейн (Англия) — Пётр Свидлер (Россия) — 0:1.

Евгений Постный (Израиль) — Максим Родштейн (Израиль) – 0,5:0,5;

Илья Смирин (Израиль) — Павел Эльянов (Украина) — 0:1.



Турнирная таблица



1. Леньер Домингес — 5,5 очка.

2. Борис Гельфанд – 5,5.

3. Павел Эльянов – 5.

4. Даниил Дубов – 5.

5. Максим Родштейн — 4,5.

6. Пётр Свидлер — 4,5.

7. Илья Смирин – 4,5.

8. Люк Макшейн— 4.

9. Тамир Набати — 4.

10. Евгений Постный — 2,5.