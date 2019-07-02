Российская команда выиграла все прибрежные гонки Nord Stream Race в Хельсинки

Россияне завоевали первое место во всех трёх прибрежных гонках Nord Stream Race в Хельсинки. «Левиафан» закрепил лидерство в общем зачёте регаты и в прибрежных гонках. Второе место завоевал датский королевский яхт-клуб, третье – северогерманский гоночный союз.
«Думаю, что мы просто расслабились после первого места в офшоре, который нам до этого не удавался. Сегодня брали хорошие старты в двух гонках, в третьей стартовали чуть хуже, но дальше поборолись с датчанами и буквально вырвали победу. Мы возвращаемся домой и, конечно, хотим прийти с победой», – рассказал тактик команды Михаил Шереметьев.
Впереди последний офшорный этап регаты Хельсинки – Санкт-Петербург. Ожидается, что это будет самый короткий переход – около 15 часов. На протяжении всего перехода лодки будут идти с попутным ветром, его скорость на порывах будет достигать 25-30 узлов.
На последнем этапе команде «Левиафан» предстоит побороться за лидерство в офшорном рейтинге со шведским и датским яхт-клубами. Сейчас шведская и датская команды отстают на 2 очка, и если кто-то из них возьмёт золото на следующем этапе, а россияне финишируют третьими, то «Левиафан» потеряет лидерство в офшорном зачёте.
Финиш регаты Nord Stream Race пройдёт 4 июля за Кронштадтом. Ожидаемое время – 8 утра. Вечером лодки пришвартуются на набережной лейтенанта Шмидта.
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