Журова — о допинге российских спортсменов: пока рано говорить, что в этих пробах

Заслуженный мастер спорта России по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала информацию о том, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подозревает 298 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил на основе данных Московской лаборатории.

«Пока достаточно рано говорить, чем это грозит и что в этих пробах. Возможно, брали пробы на допинг, человек попался, но он ни к Олимпиадам, ни к чемпионатам мира вообще не имеет никакого отношения. Может, это юниоры. Может быть всё, что угодно. Очень много соревнований, на которых брались допинг-пробы у спортсменов. Пока мы не знаем фамилий», — цитирует Журову телеканал «360».

Журова заявила, что спортивные федерации будут разбирать каждый отдельный случай, потому что они знают о своих спортсменах всё. И лишь потом будет принято какое-то решение. Журова не исключила ситуации, что речь может идти не о пробах, а о кейсах.

«Допустим, человек не явился на допинг-контроль или не открыл дверь комиссарам. Всё может быть в этом кейсе. Вскрыли все эти данные сейчас, передали файлы», — добавила она.

Журова подчеркнула, что если подтвердится факт использования запрещённых препаратов, то спортсмены в обязательном порядке будут дисквалифицированы.