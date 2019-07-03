Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Клишина стала второй в прыжках в длину на турнире во Франции

Клишина стала второй в прыжках в длину на турнире во Франции
Другие / Лёгкая атлетика 0

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину Дарья Клишина заняла второе место на международном турнире в Марселе. Россиянка стала второй с результатом 6,78 метра, уступив по дополнительным показателям американке Кейт Холл (6,78). Третье место заняла представительница Ямайки Тиссанна Хиклинг (6,70).

Перед соревнованиями стало известно, что Клишина была вынуждена выступить на турнире в Марселе в чужих шиповках.

Спортсменка прибыла во Францию заблаговременно, но её сумка с шиповками и формой, сданная в багаж, не была погружена на борт самолёта.

Следующим соревнованием, на котором выступит российская легкоатлетка станет турнир в в Алма-Ате (Казахстан). Он запланирован на 7 июля.

Прыгунья в длину Клишина выступит на турнире в Марселе в чужой обуви
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент