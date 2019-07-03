Клишина стала второй в прыжках в длину на турнире во Франции

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину Дарья Клишина заняла второе место на международном турнире в Марселе. Россиянка стала второй с результатом 6,78 метра, уступив по дополнительным показателям американке Кейт Холл (6,78). Третье место заняла представительница Ямайки Тиссанна Хиклинг (6,70).



Перед соревнованиями стало известно, что Клишина была вынуждена выступить на турнире в Марселе в чужих шиповках.



Спортсменка прибыла во Францию заблаговременно, но её сумка с шиповками и формой, сданная в багаж, не была погружена на борт самолёта.



Следующим соревнованием, на котором выступит российская легкоатлетка станет турнир в в Алма-Ате (Казахстан). Он запланирован на 7 июля.