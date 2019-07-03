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Доротея Вирер попала в больницу

Доротея Вирер попала в больницу
Другие / Биатлон 0

Двукратный призёр Олимпийских игр, чемпионка мира, действующая обладательница Кубка мира, итальянская биатлонистка Доротея Вирер в своём «инстаграме» опубликовала фото, на котором она находится под капельницей в больнице.

Фото: «Инстаграм» Доротеи Вирер

«Больница в Кавалезе», – написала Вирер.

На чемпионатах мира по биатлону Доротея также завоевала две серебряные и три бронзовые награды. В 2013 году она стала победительницей чемпионата мира по летнему биатлону. Вирер — обладательница «Малого хрустального глобуса» сезона-2015/16 в зачёте индивидуальных гонок, а также «Малого хрустального глобуса» сезона-2018/19 в зачёте гонок преследования.

Доротея вошла в число участников лыжероллерного фестиваля французского биатлониста Мартена Фуркада. Соревнования пройдут с 31 августа по 1 сентября в Анси.

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